NBA浪花兄弟開火 勇士擊落火箭

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美國職籃NBA金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天轟進32分，幫勇士隊頂住哈登（James Harden）繳出本季第20次大三元，勇士終場113比106作客擊敗休士頓火箭。

法新社報導，戰績暫居聯盟第一的勇士擋下火箭反撲的努力，拉出8連勝，讓地主球迷非常不好受。

柯瑞在距比賽終了前1分46秒轟進3分球，澆了追分的火箭一盆冷水，讓勇士的領先重回雙位數。

勇士葛林（Draymond Green）繳出19分9籃板3抄截的熱力個人表現，並在火箭尋求縮小分差時，上緊防守端的螺絲，湯普森（Klay Thompson）攻下25分。勇士贏球後戰績60勝14敗，讓51勝23敗的火箭繼續當西區老三，排在勇士與聖安東尼奧馬刺之後。

火箭一哥哈登雖有24分11籃版與13助攻的大三元表現，但他手感不佳，20投僅5中，三分球更是低到9投1中，另有6次失誤。1060329

(中央社)