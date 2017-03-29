空軍3位女飛官 接受主力戰鬥機換訓

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空軍今天公布3位優秀的女性飛行官，分別正接受國軍新一代戰鬥機換裝，包括幻象2000、F-16和IDF戰機，體能負荷是一大挑戰。

空軍今天在官方臉書上公布3名飛官的照片，蔣青樺中尉、蔣惠宇中尉及范宜鈴中尉皆是空軍官校103年正期班畢業的優秀8年級生。

空軍表示，女性飛行官要駕駛難度更高、體能負荷更大的新一代戰鬥機，一直都是難以跨越的挑戰，要接受嚴苛的挑戰之前，必須先完成T-34、AT-3教練機及F-5戰機的訓練。

空軍說，蔣青樺及蔣惠宇已於去年12月分別接受幻象2000及F-16的換訓，范宜鈴也已分發台南基地準備接受IDF換訓。

空軍指出，過去沒有女性擔任過戰鬥機飛官，女性飛行官要駕駛難度更高的新一代戰鬥機，體能負荷很大，她們的體能訓練強度雖無法與男性飛官相同，但都能符合戰鬥機的體能要求。

空軍說，希望她們都能完成挑戰、換訓成功，擔負起捍衛領空的榮譽使命。1060329

(中央社)