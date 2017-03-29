王柏融手感沒問題 調整一下就OK
去年聯盟MVP、交流賽砲轟日本強投則本昂大，中華職棒焦點球星王柏融今年開季2場比賽7打數1安打，對於近況他笑說：「手感保持相當好，只是打出去結果不好而已。」
王柏融去年開季也遇上11打數1安打的小低潮，但是隨著球季逐漸加溫，季後寫下單季200安、4成14打擊率的空前紀錄。就如總教練洪一中說的「王柏融有實力，很快能擺脫低潮」。
王柏融說，去年是動作有點跑掉，今年只是比賽節奏還有點不適應，慢慢調回來就好。
今天王柏融出席「中保無限家」的一日店長活動，小小的咖啡店擠滿了球迷。王柏融近距離與球迷面對面，感覺「有點不好意思」，但又充滿感謝。
他說：「很謝謝球迷從我加入職棒到現在的支持，球季剛開始，我會更加努力，打出好成績來回饋球迷，有很鐵的鐵粉，在大學、業餘國家隊就很關注我，謝謝他們。」
去年是發光發熱、破紀錄的一年，本季拿到高薪月薪50萬元，王柏融說，「壓力一定會有，不要去想它，每一年都是很重要的一年，打得好才有人關注。」
新秀成名之後，代言活動越來越多，王柏融說，對這個環節還有點陌生，但是代言是希望越多越好。問他最想代言的商品，「手錶、車子、房子」。
Lamigo TV直播拍到王柏融在28日開幕賽後，拿著球棒在室內特打，他說「找手感而已，沒什麼特別，現在狀況還不錯，只是節奏要調整一下」。
外籍教練貝茲是否有特別的幫助？王柏融說，貝茲常鼓勵選手，不會特別改動作，「心理層面保持好就好了」。1060329
(中央社)
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