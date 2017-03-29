直播很容易？大陸毒舌網民震撼台灣青年

台灣大學生王偉傑、蔡青樺對主持很有興趣，見到台資企業回台招募直播主播立刻報名，實際上場後才發現不容易。面對毒舌網民，還要高EQ喊出「寶寶、親」，考驗臨場應變能力。

台資企業東南旅行社相準直播熱潮，去年9月決定透過直播平台為企業「加值」，並返台到實踐大學招募新血。行銷系大四的王偉傑、蔡青樺因熱愛旅遊，也喜歡和人互動，今年3月1日到上海東南旅行社實習，擔任直播主播。

蔡青樺表示，自己在台灣就常擔任主持人，並不算是個「素人」，不過第一天正式上鏡時，就有網民來踢館，沒來由地說「我要推翻妳」。此外，還有很多人會在上面問她的個人資訊，讓她不知道該怎麼接下去。

王偉傑一開始遇到的挫折也不少。他說，有次在直播中分享美食，就有網民在下方留言，「這又不好吃」；有些人還會嘲笑主播外表，做人身攻擊，例如用反諷的方式說「你牙齒好漂亮喔」等。

為了提升直播應變能力，兩人回到宿舍就去觀看其他網紅的直播節目，經「自我進修」後，台風穩健不少。蔡青樺發現，親暱地稱呼網民「寶寶、親」就能化解尷尬氣氛，再快速轉移話題，一下就能把毒舌留言蓋過去。

雖然毒舌網民很多，但熱情的網民也不少。王偉傑表示，有次自己被指定到七寶老街直播，沒想到卻迷了路，他立刻在鏡頭前向網民求助，大家不僅告訴他該怎麼走，還擔心他東西買貴，紛紛在線上幫他比價。

蔡青樺與王偉傑到上海不到1個月，就藉實習機會去過七寶老街、外灘、田子坊、南京、泰州等地，待7月實習結束後，也都很想繼續留在上海工作，晉升機會多是最大誘因。

王偉傑說，很多人到大四都會迷惘，不知該如何規劃自己的未來，既然如此不如就四處闖闖。而到上海後，發現機會多、市場大，儘管離開原來的朋友圈一開始會很孤單，但家人、朋友的支持讓他堅定信心。1060329

(中央社)