乳癌腫脹如牡丹花 及時治療保命又保美

一名自外商公司退休的女性乳癌患者乳頭不時流血，仍隱忍以紗布敷乳頭，直到疼痛難當就醫時，乳頭已腫脹到猶如長出一朵紅色牡丹花，經配合醫師治療，保命又保住乳房美觀。

這名65歲的曾姓婦人1年前摸到乳房有疑似腫塊，因為不會痛遲未就醫，最近發現乳頭經常潮濕，且不時流出分泌物甚至流血，她仍然持續隱忍，僅以紗布敷在乳頭部位。

曾女士日前因疼痛難當，到高市阮綜合醫院乳房中心就醫，醫師施昇良檢查發現她的乳頭竟然已腫脹到猶如長出一朵紅色的牡丹花。

施昇良說，病患的腫瘤已侵犯到乳頭且大到5公分左右，連腋下也有淋巴轉移現象，但考量她的乳房大小約為A罩杯，若開刀取出將造成胸部皮膚破損甚至要補皮，不利乳房重建，因此決定而先給予患者化療、並加上標靶治療。

曾女士經過半年治療後，腫瘤不但縮小，甚至完全消失，連乳頭都不再殘存癌細胞。她因此保留了右側乳房與前胸大部分皮膚，在進行乳房植入物重建手術後，不僅恢復快速且自然美觀。

施昇良表示，先施予藥物治療是為縮小腫瘤，提升保全原有乳房機率，進而使乳房比較不會因手術變形，部分患者在藥物治療後會提升出現病理上的全反應，在手術後切片發現不但乳房腫瘤消失，連淋巴結都不再有癌細胞，不但拉高存活率，也大幅降低復發率。

他呼籲，一旦發現乳房異常腫塊、凸起、分泌物，應儘速就醫，以利早期診斷與治療，千萬不要相信偏方或自然療法，延誤治療時機，現今醫療科技及藥物日新月異，患者對治療無需太多恐懼，只要好好配合醫師治療計畫，存活率與保美度都會大大提升。1060329

(中央社)