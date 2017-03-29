五月天演唱會 北市交通局籲多使用鄰近YouBike站

五月天20周年演唱會今晚在大安森林公園登場，北市交通局剛剛表示，YouBike配合演唱會，「捷運大安森林公園站」、「信義建國路口」、「建國和平路口」及「新生和平路口」，將加強派員巡查及配合周邊租賃站車輛調度，以因應提供民眾借車或還車之服務。

交通局表示，為避免演唱會人潮集散造成借還或騎乘上的不便，也建議民眾可至鄰近YouBike租賃站如「台北市立圖書館（總館）」、「信義連雲街口」、「金華公園」、「捷運大安站」、「敦親公園」及「辛亥新生路口」等站借還車。也可上網查詢各租賃站使用情形。

(中時)