泰佛寺之旅 柯文哲：龍山寺行天宮可包裝

率團出訪的台北市長柯文哲今天參觀泰國曼谷佛寺指出，泰國佛寺有體驗行程，台北市的龍山寺和行天宮也可包裝一下。

柯文哲今天至曼谷市的大理寺參觀，對泰國佛寺印象深刻，當媒體問及泰國佛寺有體驗之旅時，他表示，台北市的龍山寺和行天宮也可包裝看看，吸引泰國或其他佛教國家旅客。

他說，泰國是千佛之國，每個國家都有其文化歷史，都要尊重，泰國有很多觀光資源是佛寺，泰國人喜歡去台灣看寺廟，寺廟之旅如行天宮等都可整理一下。1060329

(中央社)