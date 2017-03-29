歐洲麻疹疫情惡化 赴英法義旅遊當心
自今年1月至今，歐洲各國已通報累積559起麻疹病例，其中8成病例出現在台灣遊客常到訪的法國、義大利、英國、羅馬尼亞等。
根據世界衛生組織（WHO）統計，從去年2月到今年1月，一年間就接獲近5000起麻疹病例通報。
疫情最嚴重的國家是羅馬尼亞，在這段時間就累積近2000起病例；義大利在這段時間也統計有800起病例，且今年初的病例數增加很多，1月就通報了238起。
在法國，病例主要出現在大東部大區（Grand-Est），也就是阿爾薩斯（Alsace）、香檳-阿登（Champagne-Ardenne）、洛林（Lorraine）等地，大東部大區的衛生局在今年1月30日到3月初，約一個月時間內，通報44起病例。
麻疹傳染途徑包括空氣和接觸，雖可醫治，但可能導致失明、肺炎、腦炎等併發症，對孕婦則可能造成流產或早產。
根據「費加洛報」（Le Figaro），歐洲出現大批麻疹病例的原因，在於歐洲人施打疫苗的比例不夠高。世界銀行（World Bank）資料顯示，2015年，約93%的12個月到23個月大的歐洲新生兒至少有接種一劑疫苗，但必須達到95%的人口完成接種兩劑疫苗，才能有效防疫。
報導表示，法國近年接種率有提高，在2015年，有93.2%的10歲到11歲小學生接種過兩劑疫苗，但仍未達到有效防疫門檻。
世界衛生組織歐洲區域主管賈卡（Zsuzsanna Jakab）於報導中說，麻疹疫情還會在歐洲延續，如同在其他地方，直到所有國家都達到必要的免疫水準。1060329
(中央社)
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