中美再爆貿易糾紛 陸製鋁箔遭雙反調查

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美國商務部28日宣布，決定對自中國大陸進口的鋁箔發起「雙反」調查。中國大陸商務部官員表示，不合理使用貿易救濟措施將導致中美相關產業兩敗俱傷，呼籲美方依WTO規則公正調查。

路透社報導，美國鋁業協會3月稍早申請對中國大陸發起調查，指控230家陸資企業2016年以低價對美國傾銷總值近4億美元的鋁箔，對鋁業構成傷害。

美國商務部當地時間28日在宣布發起「雙反」（反傾銷、反補貼）調查的公告中說，估計自中國大陸進口的鋁箔傾銷差額（dumping margins）達38.40%至140.21%。

中新網今天報導，中國大陸商務部貿易救濟局局長王賀軍表示，陸方認為，不合理使用貿易救濟措施，不僅損害中國大陸鋁箔企業出口利益，也會削弱美國下游產業競爭力，最終導致中美相關產業兩敗俱傷。

他說，中美兩國鋁業具很強的互補性，美國的鋁業20多年前就陸續退出鋁箔生產，集中精力生產並出口高階鋁材。美國鋁箔產量降低，並非中國大陸鋁箔對美出口造成。

王賀軍說，中國大陸敦促美方嚴格按世界貿易組織（WTO）規則公正調查，給予陸方相關企業公平抗辯權。希望中美雙方共同努力促成產業對話，妥善解決貿易糾紛，謀求兩國鋁業共同發展。1060329

(中央社)