MUST博物館新學系列講座》交一個博物館好朋友是21世紀的must！

輔大博物館學研究所與旺旺文教基金會「博物館新學」講座創意啟動，交一個博物館好朋友是21世紀的must！(圖片/旺旺文教基金會提供)

「我喜歡運動．．．博物館為好動的您準備互動性的博物館教育活動。」

「我關心環保議題．．．博物館會帶您探索館內外環境。」

「我喜歡做計劃．．．博物館的講授型學習活動最適合您。」

21世紀的博物館，超越既有「記憶寶庫」、「展覽場所」的身分，讓參觀民眾可以化被動為主動，為自己「量身訂做」博物館體驗平台；博物館好朋友已經不僅止於想像，而是博物館工作者和學者念茲在茲的課題。

今年財團法人旺旺文教基金會和時藝多媒體傳播股份有限公司贊助輔仁大學博物館學研究所「MUST博物館新學」系列講座，支持博物館創新發展；期望激起博物館人與觀眾的交流，加深與當代生活對話，讓博物館成為觀眾日常生活中，社交、終身學習、修養身心的場所。將以「博物館商業機制」、「文創策展」、「博物館授權」、「博物館零售」為主題，舉辦四場講座，由「好樣」集團執行長汪麗琴、2017年臺灣文博會主題館策展人王耀邦、國立台灣科技大學科技管理研究所副教授陳曉慧，以及日本採購企劃公司method inc.的創辦人山田遊（Yu Yamada）分別主講，為博物館新學帶路。

國立臺灣博物館是博物館新學講座第一年的策略夥伴，提供風格迥異的南門園區小白宮、和土銀展示館作為新學基地。

輔仁大學博物館學研究所的英文縮寫是MUST，創立以來極為重視理論與實際的交互實踐，博物館新學計畫主持人蘇瑤華老師帶領研究生團隊落實專案管理，期望讓年輕人發揮創意，同時發展「MUST」餅乾計畫、影像計畫等，翻轉尚未進入博物館的觀眾們對博物館的概念，加速博物館意識的建構。

「博物館新學」產官學共同合作，不只是四場免費講座，是博物館人邁出同溫層交流博物館新發展的機會，也是還來不及認識博物館這位好朋友的觀眾們，重新發現博物館新面貌的好機會！

「MUST博物館新學」系列講座內容：

【無所不在的生活博物館 | 汪麗琴】

4月12日（三）14:00-16:00 國立臺灣博物館 | 南門園區小白宮

【我們在文化裡爆炸 | 王耀邦】

5月03日（三）14:00-16:00 國立臺灣博物館 | 南門園區小白宮

【博物館授權全攻略 | 陳曉慧】

5月31日（三）14:00-16:00 國立臺灣博物館 | 土銀展示館三樓

【在博物館商店中策展 | 山田遊Yu Yamada】

6月21日（三）14:00-16:00 國立臺灣博物館 | 土銀展示館三樓

(中時電子報)