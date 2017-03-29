跨過求子問題障礙 小嫻卻爆不滿何守正這點
36歲小嫻與小3歲何守正結婚4年，上月小嫻公開坦承天生沒子宮導致求子未果，幸好老公相當體諒，婆婆更喊心疼，夫妻倆將繼續求助代理孕母，消息曝光後引發外界熱議，讚小嫻勇敢，也誇何守正的貼心守候，昨(28日)這對夫妻參加料理節目直播，小嫻自爆最受不了何守正的地方，雖有怨言仍十分甜蜜，令網友相當羨慕。
何守正昨以來賓身分現身小嫻主持的料理節目《美味生活：一秒變大廚》，兩人參加夫妻料理接力賽，挑戰起司豬排與水果塔，但小嫻被綁在何守正背後，只能提醒步驟或偶爾幫忙，過程中小嫻不時誇老公好聰明、身材好、罩杯滿大，放閃無極限。
中途工作人員為他們兩人展開默契大挑戰，問交往時是誰先告白？何守正與小嫻都說是自己，問小嫻最受不了老公的壞習慣？夫妻倆不約而同說：「愛放屁」，第一次接吻的地方是小嫻家，兩人最近吵架的原因是參加快問快答。
問何守正第一次送老婆的禮物是什麼？何守正答「手鍊」，小嫻卻答「項鍊」，讓何守正被虧手鍊是送誰的，他則調皮開始咬起白板，小嫻這時才跳出幫老公緩頰解釋說，因為何守正送他項鍊時，當時小嫻發胖脖子粗戴不下，她便索性拿來當手鍊戴，可見兩人交往過程中充滿各種甜蜜回憶。
(中時電子報)
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