賽嘉飛行場出運，拿到全台首張合法飛行場證

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屏北賽嘉飛行場因冬季少雨，加上氣候宜人，是多數玩家公認亞洲最佳飛行場地。（林和生攝）

根據屏東縣無動力飛行運動自治條例，配合教育部認證許可，屏東縣政府對賽嘉飛行場，正式通過全台首張無動力飛行場證，但核可航線與輕航機航道重疊，因此僅允許每日上午10點至下午2點放飛，即日起試飛3個月，未來會視營運狀況進行調整。

位於屏北地區的賽嘉飛行場，因地勢適中，氣流穩定，加上少有降雨，幾乎是玩家公認全亞洲最佳飛行場地，由於鄰近日韓11月至隔年2月間會下雪，目前每年都有超過1500名來自國外玩家會到台灣進行飛行之旅。

取得全台首張由官方核發合法飛行場證的業者蘇沛倫直呼「興奮」，他說為了這張證照爭取超過8年，先前都遊走灰色地帶，但為讓遊客更有保障，與官方努力爭取許久，也配合多項驗證，「終於可以大方攬客」。

取得合法場證過程繁瑣，必須通過11項檢驗合格，包括降落腹地需超過2公頃以上，傘具也需定期檢驗，還有教練證照取得，保險相關事宜等，蘇沛倫強調，在合法場地體驗飛行，對玩家或遊客都更有保障。

為避免唯一合法業者可能造成的價格壟斷，茂林國家風景區管理處已加速第二飛行場招商作業，未來可望有多家合法業者供遊客選擇體驗；屏縣府體育發展中心主任李達平指出，屏縣也積極進行相關自治條例修正，未來只要違法飛行的個人或業者，都將進行開罰。

(中時)