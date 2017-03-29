飛機上突然想「大號」 空服員建議2個黃金時機
當內急來臨時，擋都擋不住！一般在家裡還好解決，但若是在3萬英呎高空的飛機上，想好好暢通時，又要擔心門外等候的乘客，肯定很不痛快。對此，國外一名前空姐就建議2個最適合上「大號」的黃金時機，讓你坐好坐滿，一解擔心被打擾的問題。
「MEL Magazine」雜誌近來發表一篇有關公共空間上大號的文章，其中一位前空姐艾瑞卡‧羅絲（Erika Roth）就指出，若在飛機上遇到想大號的情況，建議選擇這2個最佳時機，可避免被其他乘客敲門催促。分別是，當繫緊安全帶的警示燈暗下的那一刻，與空服員準備開始發飲料的時候。
艾瑞卡表示，當繫緊安全帶的警示燈暗下時，通常大部分的乘客都不會在這時後馬上起身去上廁所，因此，想大號的人可利用此時機去好好解放。另外一個則是，空服員準備開始發飲料時，艾瑞卡以她過往觀察經驗，稱多數的乘客都不想錯過自由選擇飲料的時機，所以都會好好地於座位上等發飲料，這時就有充足的時間能使用廁所。
不過，艾瑞卡也表示，最好的情況還是在落地後的機場廁所上大號，除了可較安心外，也不用怕氣味會散到客艙裡面；事實上，就曾經有新聞報導過，國外一架飛機因乘客大號氣味瀰漫整個空間，機長後來決定返航降落。若真的怕自己臭味太重不禮貌，艾瑞卡建議，可向空服員借咖啡渣，將其放在廁所，以吸收氣味。
(中時電子報)
文章來源：MEL Magazine
文章來源：太陽報
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