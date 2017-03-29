警消反年改陳情內政部 要求葉俊榮出面

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反年金改革的台灣警消聯盟今天下午到內政部抗議，內政部、警政署官員出面接受陳情，欲邀請陳抗民眾上樓，但陳抗民眾拒絕，堅持「部長出面」。

為抗議年金改革，台灣警消聯盟今天在台北發起軍公教遊行，7路遊行「遍地開花」。上百位民眾下午集結在內政部門口抗議，高喊「蔡英文下台」。

內政部人事處長甘雯、警政署副署長王隆及消防署副署長江濟人出面接受陳情，欲邀請陳抗代表上樓，由內政部長葉俊榮接見，但民眾要求「部長出來」，「我們不要被摸頭」。

抗議民眾一度有人高喊「衝進去了啦」，不過，也有人說，「大家冷靜退一步，不要為難弟兄」，現場民眾鳴笛、丟雞蛋，並未發生嚴重推擠，抗議持續1個多小時後結束，轉往他處。1060329

(中央社)