吳敦義黨務革新白皮書 提恢復知青黨部
中國國民黨主席參選人吳敦義辦公室今天提出黨務革新白皮書，提出落實黨部主委直選、恢復知識青年黨部、將智庫定位為影子內閣等內容。
吳敦義在發表會上表示，他提出國民黨黨務革新方案，其中，提出安排黨員以職業、志趣加入不同黨部，包括青年、婦女、科技產業、勞工、農漁業等，國民黨可借此傾聽各群體意見，讓國民黨了解社會的各個面相需求及願望。
吳敦義辦公室發言人林火旺說明黨務革新白皮書內容表示，國民黨必須符合民意，才能贏得民心，因此，吳敦義提出落實黨部主委直選，讓地方主管接受民意洗禮，讓黨中央更了解民意。
在恢復知識青年黨部方面，林火旺表示，因為呼應「政黨退出校園」，國民黨在民國89年第一次失去政權後，裁撤知青黨部，卻也成為國民黨青年黨員銳減、失去年輕人支持的主因。
林火旺說，政治活動是自由社會公民的基本權利，「政黨退出校園」是指政黨不能利用學校的資源進行政黨活動，並不是政黨在校園內不能推廣政治理念，國民黨退出校園的作法是矯枉過正。
他表示，為了國民黨今後的青年發展，必須重建知青黨部，黨部設在校園之外，但以校園的教職員生黨員為骨幹，重新在校園建立組織，傳遞國民黨的理念。
此外，吳敦義辦公室也提出加強智庫功能，定位為影子內閣、成立藍天志工團等。林火旺表示，黨務革新只是吳敦義競選白皮書的首部曲，接下來還會有經濟等3、4個主題的白皮書發表。1060329
(中央社)
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