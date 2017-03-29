王柏融擔任一日店長 最想代言房子、車子

王柏融今擔任一日店長近距離與球迷互動。(周鎮宇攝)

王柏融今擔任中保無限家一日店長活動，近距離與球迷進行點餐互動，他回應，第一次跟球迷這麼近，感覺有一點怪怪的，不過還是要適應，也謝謝這麼多球迷來。

王柏融進入中職後，打出驚人成績，也讓人氣水漲船高，繼去年底的的全聯一日店長過後，今又來到中保無限家咖啡廳擔任一日店長，點餐端菜初體驗，王柏融表示，跟自己平常的工作不太一樣，差好多。

王柏融今擔任一日店長，結束後球迷也爭相合影留念。(周鎮宇攝)

對於代言活動，王柏融指出，球員有了好成績，自然就會有很多代言活動，自己也想嘗試許多代言活動，他還笑笑的提到：「例如房子、車子與手錶都想代言看看。」

今現場也湧入相當多的球迷，到場一睹王柏融真面目，王柏融回應，真的很感謝球迷這樣到場支持，今年同樣也會打出好成績，回饋給所有的球迷。

(中時電子報)