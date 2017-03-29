聆聽人民心聲！澎湖縣政府與鼎灣鄉親座談
澎湖係政府在湖西鄉鼎灣社區活動中心舉辦第3場村里座談會，縣長陳光復親自到場主持。他表示，雖然行程繁忙，仍要到場聽取鄉親的心聲，希望鄉親多提供地方建設意見，縣府團隊也會盡全力，讓澎湖短時間內快速改變。
陳光復表示，澎湖近年來快速發展，去年觀光客突破百萬人次，比前年增加11萬人次。近兩年來返鄉設籍人數成長1,300多戶、人口增加1,800多、新設立的公司行號多了500家左右，民宿也增加80間。他強調，人口回流與觀光客增加，促進澎湖各行各業蓬勃發展與經濟繁榮。
陳光復指出，未來三年已向中央爭取60億地方建設經費，執行公墓解編遷移，釋出原有土地再利用予以綠美化、道路水溝蓋也將執行加蓋動作，避免觀光客路況不熟及冬季東北季風肆虐，造成騎士意外摔落水溝受傷，確保通行的安全、加速汙水下水道系統建設，保護海洋生態資源、大量施放魚蟹蝦幼苗、清除海底覆網，復育海洋資源。
陳光復表示，明年澎湖舉辦世界最美海灣組織年會，將有38個地區、25個國家以上貴賓來澎湖，配合世界最美麗海灣會議。另也將舉辦世界遊艇展、國際美食展、國際慈善佳麗選美比賽等一系列活動，明年將會是澎湖發光發亮的一年。
會議中，村民發言踴躍，內容包括爭取設置公車臨時候車亭、廢棄營區釋出，土地活化再利用、爭取經費建設澎湖第一個彩繪村、設置七星山休閒公園路燈、醫療改進等問題；對於民眾所提出的需求建言，陳光復均一一回覆，並要求相關單位做成紀錄攜回追蹤辦理，會盡力協助民眾解決。
(中時)
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