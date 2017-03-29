林國春「蔡總統該不該殺」 綠譴責要求洪秀柱道歉
國民黨籍新北市議員林國春今在年改陳抗活動中以蔡總統「該不該殺」等仇恨言論煽動陳抗民眾。民進黨發言人邱莉莉表示，民進黨予以強力譴責，要求林國春應對此言行立即公開向社會道歉！國民黨主席洪秀柱也應為黨公職的言行負起責任，向人民道歉！
邱莉莉說，林國春身為國民黨民代，應肩負社會責任，成為人民與政府溝通的橋樑，現在竟然以仇恨言論鼓動反對年金改革群眾，刻意挑起社會對立衝突，不僅不負責任，更是政治人物最壞的示範。
邱莉莉提醒，年金制度改革的目標就是確保每一位國民都能有擁有安心而有品質的退休生活，經濟安全無虞，讓國家有限的資源能夠公平並且永續的照顧到每一個人，國人高度期待年金改革的成功。
邱莉莉表示，有關改革方案的研擬，透過年初的年金改革國是會議已經提出了許多具體的方向，相關政府部門都應該全力以赴，確保這些改革的目標能夠達成，而討論過程中，我們尊重社會上每一種對於年金改革的意見、想法都能充分討論，完整溝通，讓制度的革新更加成功。
邱莉莉說，身為民選公職，國民黨籍的林國春議員不僅不為國家長遠發展考量，罔顧國人對年金改革的高度期待，卻以「該不該殺」總統等仇恨言論作為煽動群眾訴求，這種行為已經完全脫序，不僅沒有資格代表為國付出的警消，這種反民主的脫軌演出，更已經踩到民主社會的紅線，林國春應該公開向社會道歉。
(中時)
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