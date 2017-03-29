澎湖親子拔蘿蔔體驗 歡迎報名

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為推廣有機樂活農耕，以寓教於樂方式增進農業知識，澎湖縣政府農漁局訂於4月15日（星期六）上午9時，假湖西鄉隘門籃球場旁（馬公往隘門沙灘入口處約100公尺左側）舉辦2017年親子拔蘿蔔體驗活動，歡迎民眾踴躍參加共襄盛舉。

活動時間為當日上午8時30分起辦理報到，9時展開活動，內容計有拔蘿蔔田間體驗及農作物生長解說等，歡迎民眾能利用週休例假攜家帶眷共享田園之樂。

活動限額100名，請逕洽澎湖縣政府農漁局農牧科（馬公市新營路477號2樓）索取報名表，每張報名費用100元，報名日期3月28日起至額滿為止，洽詢電話9262620#266、268希望民眾把握機會，以免向隅。

(中時)