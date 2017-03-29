歌曲空白19秒遭告詐欺 五月天獲不起訴
樂團五月天今晚將在大安森林公園開唱，但有歌迷不滿其去年發行的專輯中有1首歌「空白」19秒，控告五月天及唱片公司負責人涉詐欺；士林地檢署偵查，認為這是創意，因此予以6人不起訴處分。
檢方調查，這名歌迷購買五月天專輯「自傳」後，聽到專輯中的「what's your story」歌曲，發現沒有聲音，只有長達19秒的空白，認為專輯有瑕疵，憤而提告詐欺。
士檢偵查後認定，這19秒的空白屬於產品創意等，也認為五月天成員與唱片公司未有詐欺犯行，因此做出不起訴處分。1060329
(中央社)
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