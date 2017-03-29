北市世大運兵棋推演 30日實兵演習

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台北市政府今天在災防中心舉行世大運兵棋推演，30日將舉行實兵演習，盼藉由預先規劃災害情境，模擬各種可能狀況及應變作為，情節設定為舉辦世大運期間遇到強颱侵襲。

台北市秘書處表示，兵棋推演有近50個單位參與演練，由秘書長兼任世大運執委會執行長的蘇麗瓊擔任主推官，內政部常務次長邱昌嶽及行政院國土安全辦公室等中央各部會代表都派員與會。

兵棋推演的情境設定是在世大運舉辦期間，台灣遭受強烈颱風侵襲，北部地區（包含雙北、桃園、新竹縣市）被納入陸上警戒範圍，中央氣象局也針對北部地區預先發布超大豪雨特報。

兵棋推演分為整備對策、災情搶救處置及環境復原、聯合作業等3大議題，像颱風期間，若參與世大運代表團、FISU官員及貴賓因機場關閉，無法如期抵達報到，如何因應，如何撤離河濱公園比賽場地重要設施等。

主推官蘇麗瓊表示，2017台北世大運是台灣首度舉辦具奧運規格的國際大型體育賽事活動，賽會期間，確保貴賓、選手及代表團成員的安全是政府責任，必須透過不斷的聯合演練和兵棋推演，強化各單位緊急應變處理能力，把災損降到最低。1060329

(中央社)