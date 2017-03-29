祖先來自台灣 黑龍江人黃斌訪屏尋根

祖先300年前因朱一貴事件被流放至寧古塔的黑龍江人黃斌，因族譜記載祖先來自台灣，近日來台尋根，屏東文化處特別邀請學者與文史工作者帶領黃斌尋訪先民英雄事蹟。

黃斌表示，祖譜記載祖先來自台灣，因「叛案連坐」，雍正3年「發遣寧古塔」，但在東北光憑閱讀族譜與有限文獻始終不足，因此，到台灣尋根。

在走完文化處安排的尋根之旅路線後，黃斌特別獻詩感謝這趟旅程。文化處安排的尋根方旅路線包括曾與朱一貴合作起義的杜君英衣冠塚（內埔鄉中林村）、供奉朱一貴舊部潘寶大元帥的慈鳳廟（內埔鄉東勢村）、朱一貴養鴨基地大武丁（佳冬鄉大同村）、書寫「大郡鹿」等眾多古地名的下埔頭三山國王廟的土地公神牌（佳冬鄉賴家村）、見證客家與平埔通婚的賴姓宗祠（佳冬鄉賴家村）、閩南土地公客家伯公馬卡道老祖3族信仰共存的文化奇景（內埔鄉老埤村）、鴨母王廟（高雄林園）等。

隨行解說的教授簡炯仁表示，朱一貴、杜君英、林爽文、戴潮春等人被清朝殖民政權記載成「叛亂」、「逆賊」，但站在臺灣史觀的立場，他們都是面對腐敗政權，官逼民反的「英雄」。至於黃斌族譜中提到的「大昆麓」古地名，若以屏東來說是指今天枋寮鄉東海村與大庄村一帶。

簡炯仁說，黃斌祖先有可能父系是來自廣東的客家人，母系是馬卡道族「鳳山八社」中的「放索社」，但也不排除「大昆麓」是在雲林、嘉義、台南一帶，受限於時間短促，他已告訴黃斌後續再多來幾趟台灣做田野查訪，以及查考清代宮中檔等資料，先祖的事蹟就會逐漸清楚。

屏東文化處處長吳錦發表示，27日屏東文資審議會議召開，做成1項臨時動議，建請文化部在處理歷史場域等計畫時，宜以「事件」等中性名詞稱呼朱一貴、林爽文等人，而非沿用清政權的統治者觀點稱為「叛亂」、「反叛」。

吳錦發表示，文化處未來也會與縣府客家處、原民處討論，是否在「春祭」或「秋祭」時為朱一貴事件中的杜君英、牡丹社事件中的阿祿古等人辦理「英雄」祭典，還給台灣祖先應有的尊嚴。1060329

(中央社)