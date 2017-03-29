宜蘭蘇澳工廠火警 濃煙宛如火山爆發

宜蘭蘇澳造船路1家靠近小山的造船工廠，今天中午發生火警，竄出的濃煙一度盤據山頭。民眾直呼，宛如火山爆發。

宜蘭縣消防局中午獲報，蘇澳鎮造船路1家造船工廠發生火警，隨即派遣附近消防分隊前往搶救。

由於這家造船工廠靠近一處小山，山上還有軍事基地，玻璃纖維燃燒後的惡臭濃煙一度盤據在山頭；若從遠處另一端觀察，濃煙好像就是從山頭冒出，籠罩整個南方澳漁港。民眾直呼，簡直宛如火山爆發場景。

消防局說，這起火警約在下午2時撲滅火勢，現場無人員傷亡，起火原因待進一步調查。

工廠業者說，起火時他們在工廠內一樓吃飯，之後就有人來通報說「你們工廠2樓著火了」，雖大家曾以滅火器搶救，但火勢還是迅速蔓延，只好逃出。

「一艘海釣船造價近新台幣3000萬元，現在都毀了」，業者無奈表示，工廠內的新船都是客戶預訂的，沒想到還沒交貨就全部付之一炬。1060329

(中央社)