亞太貪汙觀感報告 台灣排第6名

亞洲政治與經濟風險顧問公司今日發布「亞太地區貪汙觀感評比報告」，我國評分5.34分較去年進步0.74分，在16個受評比的亞太地區國家中排名維持第6名。該報告還指出，我國內線交易已經消失，政商界間的掛勾也弱，僅有不到10%認為貪腐問題惡化。

廉政署指出，亞洲政治與經濟風險顧問公司（Political and Economic Risk Consultancy, PERC）出版的「亞洲情報」（Asia Intelligence）期刊，今日公布2017年亞太地區貪汙觀感評比報告，我國今年評分得5.34分，分數較去年進步0.74分。

排名部分，本年亞太地區受評比的16個國家或地區中，共有10國名次維持不變，台灣排名第6，與去年相同，前5名依序為：新加坡（1.6分）、澳洲（2.47分）、日本（2.92分）、香港（3.67分）、美國（5.15分）。

本次評比訪問對象為在當地工作的外國企業或商會人士，調查其對所在地區貪汙問題之觀感；其中針對台灣貪汙現象的評價，有超過60%的受訪者表示過去一年來無顯著變化，有30%的受訪者則認為貪腐情形已經改善，僅有不到10%認為貪腐問題惡化。

該調查報告指出，我國與南韓有相似的人情禮儀文化，以饋贈、開後門及賄賂等不法行為來培養人脈的陋習仍在，惟台灣在評比中所得分數遠較南韓為佳，原因在於台灣社會對貪汙的容忍度低，高官或商界領袖因貪汙被定罪時，民眾不期待其獲得赦免，且台灣無類似南韓的鉅型財閥，司法更不會對財閥家族成員有優惠待遇。

最後，亞洲情報期刊對我國廉政作為諸多正面肯定，報告中舉出我國內線交易已經消失，政商界間的掛勾也弱化，採購招標流程更為透明；不但通過了反貪汙的相關法規，政府中的廉政機構亦強化其能量，並嚴格執行反貪規定。

廉政署表示，正針對我國「公務員廉政倫理規範」提出修正草案，將依聯合國反貪腐公約精神，就該規範實務上窒礙難行或不合時宜之處，廣納蒐集先進國家立法例及各領域專家之意見，朝明確、精簡、可行的方向提出研修成果，兼容並蓄地結合我國特有文化元素及公部門清廉透明目標，與時俱進，期打造台灣廉潔家園的願景，持續爭取國際評比佳績。

(中時)