台灣男性「蟲蟲危機」 這個年紀是重要關卡
全球每6對夫妻就有1對不孕，高達4成來自於男性本身，其中更有2／3男性不孕原因為「精子缺陷」，台灣男性的「蟲蟲危機」問題在35歲是個重要關卡，養「精」蓄銳不容小覷。
林口長庚生殖內分泌科醫師尤星策表示，男性也會得「不孕症」！「男性不孕症」主要為該對夫妻於未避孕情況下，1年或是超過1年仍未懷孕都能界定為不孕，台灣人容易有「不孕迷思」，第一印象總是以為女性因素，其實男性也有不孕的困擾。
導致男性不孕症原因很多，包含生理或先天性問題，大多數為「精子缺陷」，所以想要成功受孕，精子的濃度、品質、活動力與型態都是重要關鍵。
而造成精子異常與生活作息相關，臨床顯示，男性不健康生活習慣，例如過於肥胖、抽菸、酗酒等等，外加上班壓力過大，時常外食、飲食不均衡等。尤星策指出，戒菸很重要，戒掉酒可讓精子DNA拉高。
至於海鮮、蜆精等食補是否有效？尤星策認為，食補只能讓精神好，與性能力無關，而且會造成精液濃度高、反而不利精蟲活動。如果服用抗氧化補充劑對抗氧化壓力，也不能單一配方、必須是複合配方比較有效。
尤星策進一步表示，精子品質與年紀有關，男性35歲以後，精子品質呈現下滑，想要維持好的精子狀況，最好多運動或多吃蔬果，例如蘋果、蕃茄、香蕉等水果。
(中時)
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