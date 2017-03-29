北捷環狀線回填廢棄物弊案 檢調今搜索8清運業者

我要評比

新北地檢署偵辦捷運環狀線廢土清運弊案，29日指揮新北市調處幹員持搜索票，搜索相關清運業者住居所及辦公處所共13處，並傳訊呂姓等8位清運業者到案說明，釐清是否有公務員涉及不法。

檢調表示，台北市政府捷運工程局東工處於2011年10月間辦理捷運「環狀線CF640區段標工程」採購案，該工程係由皇昌公司承攬，其中CF642子施工標之餘土清運由萬業公司負責。

檢調指出，林志創等人為節省清運成本並染指本工程的土石方利益，載運因建築工程所生之磚瓦、鋼筋鐵條、塑膠水管、木材等營建混合物佯裝為土石方至捷運環狀線工地回填，涉犯刑法偽造文書及廢棄物清理法等相關規定。

檢方今日上午指揮新北市調處搜索業者，並傳訊呂姓等8名業者到案說明，釐清是否有公務人員涉案。

(中時)