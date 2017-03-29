新店公寓火警 1女無呼吸心跳

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新北市新店區中正路663巷某公寓4樓出租套房，今天（29日）下午1時許發生火警，警消獲報趕至撲滅火勢後，在房內發現年約50歲的女子倒臥地上，已無呼吸心跳，送醫急救中。

據了解，女子被發現時頭在床底下、身體露出床側，左手腕疑有有割腕痕跡，但醫院初步診斷為舊傷；屋內占地約2坪的接地式衣櫃被燒得面目全非，警消正深入調查釐清起火原因。

(中時)