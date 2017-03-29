中台灣旅客出國新選擇！飛澳門航線再多一條
台灣虎航繼昨(28)日開航桃園-濟州島航線後，今(29)日再歡慶開航台中-澳門航線，正式進軍中部市場，開通其首條由台中出發國際航線，同時也是台灣虎航繼桃園-澳門及高雄-澳門後的第三條澳門航線。
台灣虎航表示，藉由台中-澳門新航線的開航，將可提供北、中、南三地的旅客更便捷的飛行選擇，也是唯一提供三地前往澳門的國籍平價航空，讓往返台澳的航網能更完整。
為慶祝首航，台灣虎航今日在台中國際機場候機室執行例行性的首航拍照儀式，搭乘台灣虎航台中-澳門首航航班的旅客們，除可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片外，搭乘IT371的旅客們，還可獲得澳門特別行政區政府旅遊局提供的行李吊牌及旅遊指南包乙組。
而交通部觀光局駐香港辦事處也在澳門機場贈送每位搭乘IT372的首航旅客一張限定的紀念悠遊卡，內含100元新台幣加值額；旅客抵達台中機場後，還可獲得由台中市政府觀光旅遊局提供的太陽餅，由台中的道地美食迎接首批抵台的旅客們。
(中時電子報)
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