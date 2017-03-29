府：仇恨言論煽動群眾 無助於問題解決

針對國民黨籍新北市議員林國春今日上午在一陳抗活動中以蔡總統｢該不該殺」等仇恨言論煽動陳抗民眾。總統府發言人黃重諺表示，認為政治人物擔當社會責任，以這類仇恨言論煽動群眾，製造社會對立，這樣的言行極不恰當，社會大眾不會認同，也無助於問題的解決。

(中時)