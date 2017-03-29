中菲南海雙邊對話 擬於五月啟動

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中國大陸主張南海主權的「九段線」示意圖。(圖/黃以謙、周凡鈺 製作)

中國大陸外交部在昨天(28日)證實，中菲兩國計劃在五月份，就解決南海問題雙邊機制進行討論。

大陸外交部於28日召開例行記者會，由發言人華春瑩主持。她在場表示：「中方已邀請菲律賓外交部有關負責人於五月來訪，預計與中方共同舉行中菲南海問題雙邊磋商機制首次會議。」

華春瑩說：「中方願繼續與菲方加強溝通對話，妥善管控分歧、推進海上合作，為雙方各領域務實合作和中菲關係的健康穩定發展營造良好氛圍。」

此外，華春瑩也談到今年二月舉行的中菲海警海上合作聯委會成立會議。她說：「經雙方友好協商，中菲兩國海警擬定2017年的合作項目清單，包括高層訪問、艦艇訪問、聯合演練及能力建設等。」

(中時電子報)