嚴重過敏可致命 具惠善罹罕病仍留院治療

具惠善因健康惡化住院治療。(圖／翻攝自韓網)

韓星具惠善去年和小3歲安宰賢完婚，夫妻恩愛模樣羨煞不少人，但近日卻因健康惡化送醫治療，並退出拍攝中的電視劇，據悉，這是一種突然發病可能致命的罕病，目前她仍無法出院。

具惠善上週在拍攝過程中，發生暈眩、間歇性呼吸困難被送往急診，經醫師診斷，她罹患嚴重的「過敏性消化功能障礙」，需要絕對的靜養及休息，據悉，她的病是罕見過敏症，是一種突然發病可能致命的嚴重過敏反應，有醫師在節目《深夜正式演藝》透露，「會讓體力和血壓極速下降，非常危險」。

而目前具惠善仍在住院治療中，她的經紀公司也表示，出院日期要視情況而定，粉絲都希望她能早日康復，再和老公幸福拍攝《新婚日記2》。

(中時電子報)