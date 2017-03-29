楊乃文讚前男友黃立行好厲害

金曲歌后楊乃文與男模洪翊展一同為Issey Miyake台中大遠百旗艦店開幕站台。（陳張眾攝）

金曲歌后楊乃文與男模洪翊展今為Issey Miyake台中大遠百旗艦店開幕站台，才剛跟前男友黃立行合作單曲《逃兵》，兩人關係再度受到大家關注；當又被問到與小時候玩伴近來的互動時，她則回答：「以前比較常會一起打電動，他非常厲害，他以前還會跟我說：『妳可不可以打到任何一個東西就可以了』，那時候聽到很傷心耶。」

剛過完43歲生日的楊乃文，目前依然是小姑獨處，自稱宅女的她現在每天會花7到8個小時打電動，恰巧身旁一同出席的男模洪翊展，也剛好是電玩重度愛好者，兩人還打趣說可以一邊打電動，一邊洗衣服、洗碗，聽來似乎默契十足，加上一同為活動逛店時還被路人亂點鴛鴦譜默默把他倆送作推，追問楊乃文兩人是否有看對眼的可能時？楊乃文則搞笑回答：「啊哈！」

(中時)