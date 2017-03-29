2歲童昏迷 父母抱進派出所求援獲救

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32歲賴姓男子及31歲袁姓女子抱著2歲的兒子，因幼童全身癱軟無力，失去意識，希望警方協助。(賴佑維翻攝)

桃園市中壢警分局大崙派出所28日中午遇到民眾衝進報案，32歲賴姓男子及31歲袁姓女子抱著2歲的兒子，因幼童全身癱軟無力，失去意識，希望警方協助。員警受理後隨即以巡邏車一路鳴笛開道緊急將該母子送往醫院救治。

袁婦說，賴童疑似喝水嗆到，才會呈現半昏迷，1家3口住在觀音區大同里，地處偏遠送醫期間才趕快請求警方協助。到急診室後，診斷賴童生命無礙，僅為驚嚇過度啜泣不已。

(中時)