中市消防局將投入8億元　新設分隊修建廳舍

台中市人口成長，消防局增設車籠埔分隊於去年完工啟用。（陳淑芬翻攝）

台中市消防局審視各消防分隊廳舍安全及服務轄區人口，除增設啟用的溪湳分隊及車籠埔分隊外，將再投入新台幣8億多元，遷建大安分隊及清泉分隊、整修21個分隊，規畫在5年內陸續完工，希望讓安全廳舍成為消防弟兄後盾，並再提升救災效能。

台中市消防局表示，近年來中市人口成長快速，經重新審視各分隊廳舍安全及服務轄區的人口數，新成立的分隊有溪湳分隊及車籠埔分隊，分別在104年10月及去年8月完工啟用；遷建大安分隊及清泉分隊工程於去年10月及今年2月動土，預計將在今年12月及明年5月完工；明年將在豐原區再增設豐南分隊。

此外，為新社、大里、四平等三個分隊去年12月進行耐震補強工程動土，預計今年5月將完工。大甲分隊因成立安全專責檢查小組，內部空間不足，已編列1346萬元進行增建；大肚分隊廳舍設備老舊、空間狹小不敷使用，已計畫遷建，預計編列4800萬元，規畫將在108年底動土、109年搬遷。

消防局指出，在921地震受損而龜裂、漏水的外埔、神岡、中區、中港、信義、烏日、潭子、大誠及太平等分隊，已規劃耐震補強工程，於3年內陸續編列預算執行；因地震造成廳舍傾斜、階梯龜裂隆起、牆壁龜裂及外牆磁磚掉落等狀況的有梨山分隊、水湳分隊、石岡分隊、協和分隊，經評估已不堪使用，消防局計畫編列預算，希望未來兩年動土興建。

(中時)