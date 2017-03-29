李明哲妻籲陸：立即釋放李明哲

中國大陸國台辦發言人馬曉光上午證實，民進黨前黨工李明哲遭大陸國安單位拘留調查。對此，李明哲妻子李凈瑜下午表示，陸方應立即公開關押地點，並釋放李明哲。

馬曉光上午在大陸國務院台灣事務辦公室例行記者會中表示，李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。但他並未提及李明哲身在何處。

李凈瑜下午在民主進步黨籍立法委員尤美女、谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）、陳曼麗、蔡易餘等人與民間團體陪同下，於立法院中興大樓舉行記者會時作上述表示。

她表示，與丈夫相知相戀20年來，李明哲長期關心人權與公共事務，也高度中國大陸人權狀況，丈夫透過網路與中國大陸友人分享台灣民主經驗，這些行為在文明國家的標準都是無罪的。

李凈瑜透過新聞稿要求，中國大陸立即公開李明哲的關押地點、按照國際人權標準對其進行公正審判、立即釋放李明哲、確保李明哲不受酷刑虐待、要求家屬接見、律師律見及適足的醫療護理。

她並表示，目前各種跡象顯示，李明哲被捕與中國大陸今年祭出的「境外非政府組織境內活動管理法」有關。

李明哲目前任職於文山社區大學。文山社大校長鄭秀娟今天在會中表示，李明哲過去曾有政黨工作背景，因此關心人權議題時相當低調謹慎，這次赴陸除了依照過往每年會見友人的行程外，主要為罹患癌症的岳母攜帶病歷赴陸尋求醫療評估。

她表示，透過李明哲大陸友人了解，李明哲去年8月曾寄送如「天地翻覆：中國文化大革命史」、「從甲午到七七」、「毛澤東鮮為人知的故事」等書籍給大陸維權人士友人，但遭陸方扣押，李明哲的微信也遭封鎖。1060329

(中央社)