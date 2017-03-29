印度羽球超級賽 周天成輕鬆過頭關

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台灣羽球一哥周天成今天在印度公開賽男單賽事，只花33分鐘就以直落二擊敗對手，輕鬆闖過頭關。

世羽聯（BWF）超級系列賽（World Superseries）等級，總獎金32萬5000美元（約新台幣982萬元）的印度公開賽（YONEX SUNRISE India Open），當地時間28日起在印度進行6天賽事。

名列大會男單第7種子的周天成，今天在男子單打賽事只花33分鐘，就以21比18、21比8擊敗泰國選手坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk），輕鬆晉級16強。

許雅晴與吳玓蓉的組合，則是在女子雙打賽事，以21比19、21比16擊敗德國組合，同樣順利晉級16強。1060329

(中央社)