台人匈牙利涉案遭捕 外交部密切關注

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匈牙利媒體報導，共35名中華民國籍人士在匈牙利涉案遭逮捕。外交部今天表示，目前除主嫌1人羈押中，其於34名國人已於接受偵訊後獲釋。

不過，關於上述國人涉案情況，外交部說，匈牙利警方暫無具體資訊對外說明。

外交部表示，匈牙利警方反詐騙小組3月28日通知中華民國駐匈牙利代表處，布達佩斯警方27日在一處民宅發現35名中華民國籍人士聚居，並有手機、電腦等電子通訊設備，形跡可疑，懷疑可能涉及不法，予以拘提偵訊。

但由於涉案人數眾多且語言隔閡，當地警方透過傳譯進行個別偵訊，暫無具體資訊對外說明。

中華民國駐匈牙利代表處獲報，已第一時間派員赴警局探視涉案國人，並於偵訊國人時全程在場協助，積極配合匈國警方處理本案。目前除主嫌1人羈押中，其於34名國人已於接受偵訊後獲釋。

外交部表示，目前請駐處積極透過管道掌握相關案情資料，並將持續密切關注本案相關進展，隨時因應妥處。外交部並已將相關資訊轉致負責司法、警政及兩岸事務等相關機關參處。1060329

(中央社)