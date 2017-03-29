南印度旱災 眼鏡王蛇闖入村子討水喝

長3.7公尺的眼鏡王蛇讓人望而生畏。在鬧旱災的印度南部，一條顯然口渴難耐的眼鏡王蛇為生存而闖入村子找水。只見救援人員小心翼翼地拿寶特瓶倒水，讓牠一口接一口地喝下。

根據「每日郵報」網站（MailOnline），一條長12英尺（約3.65公尺）的眼鏡王蛇在旱災時，口渴到闖進南印卡納塔卡省（Karnataka）凱加鎮（Kaiga）的1處村莊找水喝。

從分享在YouTube上的影片中可以看到，右手持寶特瓶的男子知道情況可能隨時變糟，因此左手拿捕蛇鉤防備著。他的朋友抓住毒性超強眼鏡王蛇的尾巴，以防牠突然猛烈攻擊。

南印部分地區遭逢旱災，水源匱乏。野生動物主管機關的官員表示，旱災已嚴重影響當地野生動物。

因此當救援人員發現這隻眼鏡王蛇時，第一件事就是餵牠水喝。

影片中口渴的眼鏡王蛇乖乖地待在原地，一口接一口喝著水。這名勇敢的救援人員也澆了一些水在牠的頭上，試圖幫牠降溫。

這條眼鏡王蛇稍後被送到動物照護機構。（譯者：中央社陳昱婷）1060329

(中央社)