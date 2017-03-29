抗議年改民眾欲闖立院 與警衝突對峙

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約千名退休軍公教警消人員今天下午到立法院外抗議，過程中有2人闖入立院，警方立刻帶走。立法院內紅樓則是拉下所有鐵門，議場後門也部署大量警力。

台灣警消聯盟、全國教育產業總工會與新北市退休警察人員協會等，為抗議年金改革政策，發起7路遊行，上午到台北市忠烈祠抗議，向總統蔡英文下跪陳情；下午1時起前往總統官邸、行政院、監察院、立法院、考試院與內政部等處抗議。

民眾約下午2時30分左右在立法院抗議時，遊行隊伍突然衝進原本警方有管制的鎮江街，並打算從立法院後門進入院區，但隨即被優勢警力擋下，過程中有2人闖入立院，也被多名警察拉走，隨後再放出院區外。

立法院則是關閉中興大樓，日前才裝設鐵門的紅樓也將全數鐵門拉下，戒備森嚴，一度完全無法出入立法院院區。

在立法院議場部分，警方也在後門布下重兵，防止抗議民眾闖入議場。

目前部分抗議民眾轉往青島東路門席地而坐，部分留在鎮江街，警民仍在對峙中。1060329

(中央社)