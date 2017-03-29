蔡總統：要重新找回台灣文化的驕傲

總統蔡英文今天說，要重新找回台灣文化的驕傲，翻轉更多空間的思維與想像；要在「以人為本」的文化薰陶下，在不同領域中發揮更多創意，用文化力來帶領國家持續前進。

民主進步黨今天召開中常會，邀請文化部長鄭麗君專案報告「再造歷史現場計畫兼述文資守護方案及文資政策、組織轉型」。

民進黨發言人邱莉莉會後轉述，總統兼民進黨主席蔡英文聽取專案報告指出，鄭麗君自上任以來，在文化政策上做了很多努力及改革，接下來還有很多工作等著大家一起來推動，包括文化部的核心計畫「再造歷史現場示範計畫」、文資保存的強化、文化產業發展等等，文化部和相關部會要再接再厲，繼續為厚植台灣的文化而努力。

蔡總統說，過去，文化政策只是一種點綴，沒有真正落實到民眾的生活；現在，要翻轉由上而下的文化治理，重新將文化賦權予整個公民社會。文化政策不只是文化部的責任，所有部會都要一起投入，「政府要打造一個文化資源平台，我們要鼓勵任何有想法的人才，在這個平台上盡情揮灑創意」。

蔡總統指出，「再造歷史現場示範計畫」是文化部的重大計畫，從北到南各個縣市，正積極加入這個計畫，這其中有舊城、有聚落、有眷村、有宮廟、有水圳，這些都是台灣各地豐富的文化及歷史脈絡。

她說，「過去，我們忽略了祖先的生活智慧與記憶；現在，我們要一個一個重新找回來」，重新建造與這塊土地連結的根源，在地方的日常生活中，凝聚地方與社區意識，創造新的地方美學。

蔡總統說，從鄉鎮到城市，從城市到國家，文化的發源與擴散，正是這樣一個一個串聯起來。再造歷史現場要重塑地方文化；政府與民間要加強文資保存及活化，並加速推動文資法子法的配套措施。

她說，「我們要重新找回台灣文化的驕傲」，翻轉更多空間的思維與想像，再現歷史價值與文化意涵，讓人民更加瞭解自己所生所長的土地，並在「以人為本」的文化薰陶下，在不同領域中發揮更多創意，用文化力來帶領國家持續前進。1060329

(中央社)