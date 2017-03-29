蘇有朋新片12歲女配角 是王俊凱師妹

中國大陸演藝圈出現「幼齡化」現象。繼少男團體TFBOYS之後，12歲的鄧恩熙擔綱蘇有朋導演作品的女配角受矚目，而她9歲時就已是少兒模特兒大賽冠軍。

綜合新浪娛樂與齊魯晚報報導，蘇有朋根據日本推理作家東野圭吾小說改編的電影「嫌疑人X的獻身」日前在北京舉行首映，鄧恩熙作為主要演員之一出席。

她在片中演林心如的女兒。蘇有朋對她寄予厚望，表示「恩熙棒棒噠，前途無量，繼續加油，希望妳越走越好，所有回報對得起妳的天分和付出！」

鄧恩熙是重慶人，3歲學舞，9歲就獲得「中國首席少兒模特大賽」冠軍，2015年參與電視真人秀節目，「嫌」片是她第一部電影作品。

由於鄧恩熙和人氣歌唱少男團體TFBOYS同屬一家經紀公司，她又被稱為隊長王俊凱的師妹。TFBOYS 2013年出道時，王俊凱也才年僅13歲。

披著長髮、化了妝的鄧恩熙散發出女人味，不少網友說「現在的女孩看著都像女人了」、「不像12歲」、「五官是蠻精緻的，不過長得也太著急了吧」。1060329

(中央社)