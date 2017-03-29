蘇有朋新片12歲女配角 是王俊凱師妹
中國大陸演藝圈出現「幼齡化」現象。繼少男團體TFBOYS之後，12歲的鄧恩熙擔綱蘇有朋導演作品的女配角受矚目，而她9歲時就已是少兒模特兒大賽冠軍。
綜合新浪娛樂與齊魯晚報報導，蘇有朋根據日本推理作家東野圭吾小說改編的電影「嫌疑人X的獻身」日前在北京舉行首映，鄧恩熙作為主要演員之一出席。
她在片中演林心如的女兒。蘇有朋對她寄予厚望，表示「恩熙棒棒噠，前途無量，繼續加油，希望妳越走越好，所有回報對得起妳的天分和付出！」
鄧恩熙是重慶人，3歲學舞，9歲就獲得「中國首席少兒模特大賽」冠軍，2015年參與電視真人秀節目，「嫌」片是她第一部電影作品。
由於鄧恩熙和人氣歌唱少男團體TFBOYS同屬一家經紀公司，她又被稱為隊長王俊凱的師妹。TFBOYS 2013年出道時，王俊凱也才年僅13歲。
披著長髮、化了妝的鄧恩熙散發出女人味，不少網友說「現在的女孩看著都像女人了」、「不像12歲」、「五官是蠻精緻的，不過長得也太著急了吧」。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。