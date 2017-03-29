防掃墓火警 高市籲加強墓園保濕

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清明節將屆，適逢高雄地區水情拉警報，高市消防局製作「四不二記得」海報籲民眾做好墓園「保濕」工作，清明連假也將派員至各公墓發放水袋，防範掃墓火警。

久旱不雨，天乾物燥，市府消防局統計1月1日至3月22日受理「雜草火警」通報625件，與去年同期統計261件相比暴增近2.4倍。

消防局呼籲民眾，相關防火保林工作不僅限於清明節期間，民眾在平日登山、郊遊、露營時，仍應遵守「四不二記得」原則：雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾，共同防範山林火警，降低山林火災可能，維護美好山林風景。

為防焚燒冥紙、雜草不慎引發山林火警，消防局也於3月25、26日、4月1至4日動員義消等及消防水箱車至各公墓宣導警戒、發放水袋，請民眾善加利用，掃墓前將水袋裝滿，掃墓後洗洗手，順便用水袋裝的水將冥紙餘燼浸濕，確保不再復燃，做好墓園保濕工作，以免引發山林火警。

消防局表示，若祖墳遭火劫，不僅慎終追遠初衷大打折扣，且動員大量消防人力奔波搶救，也徒然耗費珍貴的水資源。1060329

(中央社)