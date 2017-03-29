歡樂學習 葳格學生吃法國餐學禮儀
迎接即將到來的兒童節，葳格小學配合校內「法國周」教學課程，29日邀請學生大啖法國料理，還有葳格高中餐飲科學生在旁桌邊服務及指導，除藉此讓孩子了解法國飲食文化，更透過歡樂的方式養成餐桌禮儀。
穿上禮服的小淑女、套著西裝外套的小紳士接續步入座位，在老師及iPad桌邊教學的教導下逐一了解每隻叉子、湯匙、刀子的擺放及使用方式。李姓學生說，以前到餐廳用餐都不知道餐具的正確使用方法，現在終於清楚了，回家後要示範給家人看。
為慶祝兒童節，葳格小學舉辦一系列活動，在為期2周的法國周課程中，透過大型地圖教導孩子了解該國地理、人文特色及歷史、文化，期間更邀知名劇團表演，真正落實107課綱精神與國際化教育。
葳格小學指出，國際村概念已是全球教育政策的趨勢，學校具體實踐「世界就是葳格的教室」理念，希望「把法國搬到校園內」，讓學生藉由切身體驗、親身實踐的方式學習，也從學習中尋找到歡樂。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。