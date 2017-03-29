歡樂學習 葳格學生吃法國餐學禮儀

葳格小學慶祝兒童學並配合「法國周」教學課程，邀孩子享用法國餐，並有高中餐飲科學生指導餐桌禮儀。（林欣儀攝）

葳格小學慶祝兒童學並配合「法國周」教學課程，邀孩子享用法國餐，並有高中餐飲科學生指導餐桌禮儀。（林欣儀攝）

迎接即將到來的兒童節，葳格小學配合校內「法國周」教學課程，29日邀請學生大啖法國料理，還有葳格高中餐飲科學生在旁桌邊服務及指導，除藉此讓孩子了解法國飲食文化，更透過歡樂的方式養成餐桌禮儀。

穿上禮服的小淑女、套著西裝外套的小紳士接續步入座位，在老師及iPad桌邊教學的教導下逐一了解每隻叉子、湯匙、刀子的擺放及使用方式。李姓學生說，以前到餐廳用餐都不知道餐具的正確使用方法，現在終於清楚了，回家後要示範給家人看。

為慶祝兒童節，葳格小學舉辦一系列活動，在為期2周的法國周課程中，透過大型地圖教導孩子了解該國地理、人文特色及歷史、文化，期間更邀知名劇團表演，真正落實107課綱精神與國際化教育。

葳格小學指出，國際村概念已是全球教育政策的趨勢，學校具體實踐「世界就是葳格的教室」理念，希望「把法國搬到校園內」，讓學生藉由切身體驗、親身實踐的方式學習，也從學習中尋找到歡樂。

(中時)