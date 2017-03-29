元首等級！日月潭新玩法 享第一夫人午茶、辦湖畔婚禮
海島、海灘風婚禮是許多新人的夢幻選擇，而看準旅遊婚禮市場，台灣國際級景點日月潭宣布打造以日月潭為背景的湖畔婚禮，不只提供戀人約會享用第一夫人午茶，也開放元首級耶穌堂舉辦婚禮，由教堂前湖畔證婚亭的幸福鐘敲響新人甜蜜未來。
日月潭耶穌堂隱身於涵碧半島山腰林木之間，從教堂向外望更能將日月潭景緻一覽無遺。民國60年先總統蔣介石夫婦為於造訪日月潭時禮拜祈禱而興建耶穌堂，921大地震時外圍客廳宿舍龜裂傾斜，由日月潭國家風景區管理處於民國92年整修開放遊客參觀，成為中外遊客及國人拍攝婚紗的熱門景點。
重新亮相的耶穌堂外觀保有著原來黃牆白柱的羅馬式建築典雅外觀，教堂內部則重新為牆面、屋頂、座椅妝點白色及木紋的色彩，增添耶穌堂的幸福感。現在產官學進一步攜手打造日月潭幸福產業，結合日月潭及耶穌堂環境特色，推出「相戀」、「婚紗攝影」、「教堂婚禮」、「蜜月」、「金銀婚」、「紀念日」等幸福六部曲。
耶穌堂導覽室蒐集有眾多蔣介石夫婦及建築的老照片，讓遊客一窺以前神秘的耶穌堂；並結合周邊飯店及電動船的預約旅遊式婚攝、婚禮、蜜月套裝遊程，以及提供第一夫人最愛的紅豆鬆糕下午茶點、文創伴手禮、愛情幸福鎖及歷史故事導覽解說等常態服務；而湖畔婚禮諮詢室VIP新娘房除了提供新人們多樣完整的諮詢與服務，更能一睹耶穌堂教堂專屬的8.8公尺手工訂製白紗。
(中時電子報)
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