梅西遭重懲 只因問候裁判老母
公堂之上不得問候人家老母，周星馳電影《九品芝麻官》講得很清楚，道理換成足球場上亦然。前世界足球先生梅西（Lionel Messi）就是因為在世足資格賽咒罵裁判，遭到禁賽4場與罰款10000瑞士法郎的重懲。不過在處分的程序和時間點上，都讓阿根廷隊感到很不服氣，覺得「被陰了」。
狀況發生在3天前阿根廷主場對智利的世足南美區資格賽，梅西在下半場遭到客隊球員一次惡劣犯規，讓他氣得跟一旁的巴西籍助理裁判卡瓦略（Emerson Augusto de Carvalho）吵了起來。
儘管阿根廷此役靠梅西的12碼罰踢，仍以1比0獲勝，但這位足球巨星還沒氣消，賽後拒絕和卡瓦略握手，嘴巴繼續念念有詞。
根據轉播畫面，梅西當時講的是西班牙文（la concha de tu madre），也就是英文中f開頭的髒話，在阿根廷算是很常見的咒罵用語。不過現場裁判並未對梅西做出任何懲處，而是FIFA紀律委員會召開會議後，以梅西對助理裁判口出侮辱性的用語為由，祭出重量級處分。
梅西的確問候了別人的老母，但電影中周星馳所飾演的包龍星，不是說了一堆「老母」也沒怎樣？關鍵就在程序上，按照FIFA規定，如果發現有執法報告書未提及的狀況，紀律委員會有全權處理的權力，此次懲處程序就是如此。
然而，比賽現場連卡瓦略也沒向主裁判李奇（Sandro Ricci）申訴，他說：「我其實聽不太懂梅西後面在說些什麼…」李奇也說他沒聽到任何狀況，所以並未在該場比賽的執法報告中提到此事。阿根廷球迷不免覺得，這次懲處有「撈過界」之嫌。
其次是時間點，在阿根廷客場對玻利維亞開賽前6小時突然宣布懲處，阿根廷隊沒有辦法遞補人員，且開賽在即，一團混亂中甚至連提出申訴都來不及。人在拉巴斯的梅西只能坐上看台，眼睜睜看著阿根廷以0比2敗北。
隨著轉播科技的進步，球員在比賽中的一舉一動都無所遁形，梅西作為全球足壇的一哥級人物，不知是多少小朋友的仿效對象，場上言行自然要更加謹慎，只是FIFA的懲處程序也得讓人服氣。而對全世界的足球迷來說，如果明年世足賽因而看不到梅西，大家會覺得這是正義伸張，還是梅西遭惡搞造成遺憾？也值得三思。
(中時電子報)
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