興達港情人碼頭 男子疑跳海輕生

高市茄萣區興達港情人碼頭今天下午2時發生一名40歲劉姓男子疑似跳海輕生，警、消、海巡單位獲報後趕到現場搶救，並出動橡皮艇及潛水人員進行搜救，約一個半小時後，發現落海男子，將他撈上岸時劉男已無心跳呼吸，但仍緊急將他送醫搶救，男子跳海因素正由員警了解中。

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(中時)