客運司機撿到信用卡 竟開公車去盜刷

黃姓客運司機駕駛公車，停放在大賣場路口，步行進入盜刷信用卡，購買手機、傳輸線變賣。（王文吉翻攝）

黃姓客運司機第二次盜刷沒得手，隨手將信用卡丟棄在賣場停車場。（王文吉翻攝）

警方調閱路口監視器追查，從公車後方懸掛的駕駛人名，追出涉及信用卡盜刷的黃姓司機。（王文吉翻攝）

台中市一家客運公司的黃姓司機日前拾獲信用卡，他未將遺失物交給警方，竟趁上班休息空檔，開公車盜刷手機變賣；被害人接獲銀行通知有大額消費，向警方報案，經調閱監視器追查，傳喚黃姓司機到案，以偽造文書罪函送地檢偵辦，而黃姓司機也在今日下午向客運公司提辭呈離職。

警方調查，任職於客運公司的37歲黃姓司機，民國93年有公共危險前科，上月20日上午9時許，上班前於大里區一家麵包店前拾獲蔡女信用卡，當時並未送警招領，仍依班表到班行駛南區至豐原公車路線。

當日下午1點多黃男於休息空檔，駕駛公車至豐原愛買盜刷，購買iPhone7 PLUS手機及傳輸線，當晚8點多，黃男又開公車前往同地點盜刷，因失主已掛失未得手，他隨手將信用卡丟棄於停車場，隔天將手機以2萬8千元代價，賣給朋友開設的通信行換現金。

豐原分局翁子所接獲霧峰分局轉報，依盜刷時間地點，調閱路口及賣場監視器，警方發現黃嫌怕行蹤洩漏，盜刷時刻意戴口罩及墨鏡，但過程仍被路口及賣場監視器清楚拍下；警方確認身分將黃男傳喚到案。

偵辦警員笑說，公車後方都懸掛駕駛姓名，監視器一調就找抓到人，而且車輛那麼大台很顯眼，盜刷信用卡還怎麼天兵！而黃姓司機一開始否認，經警方出示監視器影像，他見身影、衣著、馬尾特徵與自己謀合，才坦承冒名盜刷，訊後被依偽造文書罪嫌移送法辦。

客運業者表示，黃員為新進同仁，到職3個多月，平時工作認真，若司機涉及刑案確定，依規定終止勞動契約，今日下午當面詢問黃員，他坦承有盜刷情事，並自責盜刷信用卡行為損及公司形象，當場提出辭呈。

(中時)