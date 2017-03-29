警猛踢醉男 檢認未執行公務依重傷害罪嫌起訴

新北市警新莊分局光華所曾姓員警，在2015年12月12日處理一宗男子酒醉搭乘計程車案時，因陳姓男子酒醉離開還腳踹計程車門，竟以膝蓋頂撞陳男腹部，造成陳男脾臟破裂、乙狀結腸穿孔、腹膜炎傷害，送醫後切除乙狀結腸，新北地檢署今依重傷害罪嫌起訴曾姓員警。

檢方調查，陳姓男子酒醉後搭乘計程車，卻無法清楚陳述目的地，司機遂將他載至新莊警分局光華派出所，委請曾姓、陳姓、鄭姓等員警將陳男叫醒並支付600元車資。

陳認為600元太貴顯然被坑，僅願支付200元給司機，曾員等人眼見陳男孩酒醉未醒，電請陳妻將他帶回。

陳男在妻子攙扶步出派出所時，對於車資過高猶有餘憤，走過計程車旁時還以腳猛踹車門，曾員見狀由派出所走出將陳男拉到光華國小旁人行道，質問他為何要找計程車司機麻煩，陳男不滿與他拉扯並遭曾員踢傷。

檢方起訴說明，陳男雖然腳踹車門，但事後他已被妻子帶離走到遠處的光華國小人行道，並無再走回計程車之情，顯無造成他人生命、身體危險之情，但曾員明知攻擊他人腹部重要部位，可能導致重大不治或難治傷害，卻仍基於重傷害犯意，以膝蓋頂撞陳男腹部，造成他出脾臟破裂、乙狀結腸穿孔、腹膜炎等傷害，送醫急救後仍乙狀結腸仍因穿孔而切除。

新北地檢署偵結後，今依重傷害罪嫌起訴曾姓員警，並以曾員為公務員請加重其刑。

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(中時)