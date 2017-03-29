五月天窩怪獸家練團 鄰居憶當年練唱：真的很吵
五月天今（29日）天成軍20週年，今晚將在他們初登台的大安森林公園，舉辦免費演唱會，儘管活動晚上才開始，但一早已湧現許多五迷，把現場擠得水洩不通。五月天當年曾在約在團長怪獸房間練團，而當年住在怪獸家樓下的網友，就發文憶當年「我對五月天的第一個印象是真的很吵」。
網友小冬瓜今早在臉書發文回憶20年前，當時念小學的他就住在怪獸家樓下，有天深夜聽到樓上狂歡聲，最後鼓起勇氣按電鈴請五月天小聲一點，應門的人也客氣說：「歹勢給你們吵到，跟冬瓜大欸說聲失禮」。小冬瓜感性說：「雖然當時常常被吵到莫名其妙，但是聽到他們的笑聲，好像也被分享著那個快樂的喜悅，這種氛圍從當時就一直吸引著我」。
回想起當年，小冬瓜還逗趣說：「當時應該拿海報去簽名的，無誤」，現在小冬瓜也成為五月天的粉絲「20年過去了，那個內心嚮往的感動從未間斷」，如今五月天在樂壇創下許多驚人紀錄，奠定天團地位，今晚他們將重返大安森林公園，回到故事起點，尋找初登場的感動。
(中時電子報)
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