羽球》印度超級賽 周天成輕拍晉級16強
由國際羽球總會舉辦的超級系列賽印度公開賽29日進行會內賽首輪，世界排名第9的台灣一哥周天成只花33分鐘就以21比18、21比8擊敗世界排名11的泰國選手薩恩索姆布恩蘇克，16強賽將迎戰地主選手，如無意外原本應會在8強賽遭遇大馬球王李宗偉，但李宗偉昨日退賽，讓周天成的奪冠路上少了一名勁敵。
「小天」過去與薩恩索姆布恩蘇克交手5次，前3次都落敗，直到2012年的全英公開賽會外賽止敗，今年兩人又在全英公開賽碰頭，這次小天經過3局激戰後終於獲勝。
相隔將近三周，雙方再次於印度超級賽狹路相逢，兩人實力相當，首局兩人15次平手，直到17平之後小天連得3分率先拿下局末點，薩恩索姆布恩蘇克在逆境中搶下第18分，但最終還是輸掉首局。
次局，戰況丕變，小天開局打出5比0的攻勢，隨後一路拉開領先優勢來到19比8，強勢攻擊打得薩恩索姆布恩蘇克潰不成軍，最後以8比21棄拍投降。
台灣另一位世界排名29的好手許仁豪，首戰碰到大會第8種子、德國名將茲維布勒，兩人從2009年開始至今交手過9次，許仁豪3勝6敗區居下風。此役開打後許仁豪曾短暫領先，但隨即被茲維布勒連得6分超前，首局14比21落敗；第二局許仁豪一度取得14比12領先局面，可惜後繼無力最終以17比21敗下陣來。
(中時電子報)
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